Eerste editie van Koloniefeesten 10 augustus 2018

Volleybalclub Merksplas, Toerisme Merksplas, 6hm3 en De Manne vzw slaan de handen in elkaar en organiseren de eerste editie van de Koloniefeesten op 25 augustus. Er wordt 's middags gestart met de estafetteloop van 6hm3. Dezelfde avond bouwt De Manne vzw een feestje met enkele optredens en een dj-set. Op zondag 26 augustus is er een ontbijt door de Volleybalclub Merksplas samen met de dienst Toerisme. In de namiddag vindt er aan de open schuren van de kolonie een muziek- en cultuurmarkt plaats. Ook voor de kleinsten onder ons zal er veel te beleven zijn. De Kubb-fanaten kunnen zich ondertussen uitleven in een heus kubb-tornooi. Al deze activiteiten staan eveneens open voor de vele fietsers van De Schakel. (VTT)