DNA op blikje bier verraadt cannabisteler 13 juni 2018

02u25 0

Vier Polen zijn veroordeeld tot celstraffen van achttien maanden voor het opzetten van een cannabisplantage in Merksplas. De feiten kwamen eerder toevallig aan het licht, want een van de betrokkenen had het materiaal van de cannabisplantage ergens gedumpt. Tussen het afval zat ook een blikje Jupiler waarop DNA werd aangetroffen van een van de verdachten. De vier krijgen ook een boete van 6.000 euro. Een geldsom van iets meer dan 25.000 euro is verbeurd verklaard. (VTT)