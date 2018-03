Corsendonk trekt zich terug uit Kolonie BRASSERIE BLIJFT NOG WEL OPEN TOT 30 APRIL TOON VERHEIJEN

03 maart 2018

02u38 0 Merksplas De Groep Corsendonk trekt zich terug uit het project op Merksplas Kolonie.

Na herhaaldelijke klachten van bezoekers besloot de gemeente om de samenwerking met Corsendonk en de uitbating van de brasserie stop te zetten, maar voor Corsendonk stopt dan ook het hotel. De gemeente gaat voor de twee dossiers apart op zoek naar een nieuwe uitbater. De Veldkeuken blijft nog wel open tot 30 april.





Afgelopen zomer werd het gloednieuwe bezoekerscentrum officieel in gebruik genomen, net als enkele andere gerestaureerde gebouwen op de voormalige Kolonie. Alles samen ging het om een project van ruim 45 miljoen euro. In het bezoekerscentrum opende toen ook brasserie De Veldkeuken. De Groep Corsendonk nam de concessie op zich om later ook het hotel aan de overkant van het 'plein' tussen de voormalige boerderijgebouwen uit te baten. Na iets meer dan een half jaar stopt echter de samenwerking. Volgens ingewijden geen verrassing, want optimaal draaide de zaak blijkbaar nooit en bij de gemeente kwamen er ook heel wat klachten binnen. De bedoeling was dat de gewone toerist/bezoeker er terecht kon voor een simpel pintje, broodje, croque of en andere maaltijd. Dingen die wel op de kaart stonden, maar de sfeer was meer dat van een restaurant en niet voldoende gericht op de dagjestoerist.





"We hebben inderdaad in onderling overleg beslist om er een einde aan te maken", zegt burgemeester Frank Wilrycx. "De verschil in visie over de uitbating ligt inderdaad aan de basis. Wij zien de brasserie als een plaats waar iedereen, ook de wandelaar, fietser, dagjestoerist, terecht moet kunnen voor een kleine versnapering of een klein maaltijd. De Groep Corsendonk zag de uitbating meer in functie van zijn toekomstige hotelactiviteiten met een restaurant. Wandelaars, fietsers en dagtoeristen zijn voor hen welkom, maar de 'core business' is het niet. Dat beven arrangementen, midweken, events, en vergaderingen."





Nieuwe concessie

De brasserie blijft nog gewoon open tot en met 30 april maar de gemeente zoekt een nieuwe concessiehouder. Niet alleen voor de brasserie, maar ook voor het bezoekerscentrum, het appartement, de verschillende vergaderruimtes, het fietsservicepunt en de zes kamers die al gebouwd zijn om te kunnen overnachten op de Kolonie. "Ook voor het hotel met 70 kamers zullen we later naar een andere uitbater moeten zoeken, want ook daar trekt de Groep Corsendonk zich terug", vertelt Wilrycx. "Het was voor hen alles of niets. We hopen voor het hotel dus later dit jaar iemand anders te vinden. De geplande verbouwingswerken gaan wel door. Vermoedelijk gaan we tegen april de bouwvergunning aanvragen zodat we eventueel na de zomer een aannemer kunnen aanduiden die dan kan starten met de werken." Groep Corsendonk was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.





De kolonie van Merksplas maakt dit jaar kans om erkend te worden als Unesco Werelderfgoed. Die beslissing valt in de week van 24 juni tot 4 juli in Bahrein.