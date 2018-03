Circus Ronaldo strijkt neer in Nief Park en kapel van Kolonie 31 maart 2018

Circus Ronaldo strijkt eind juni weer neer in Beerse en Merksplas. In een grote circustent presenteert Ronaldo een spektakel dat slechts in een tiental dorpen in Vlaanderen te zien zal zijn. Circus Ronaldo is een familiecircus dat het al zeven generaties volhoudt. Nanosh Ronaldo behoort tot de zevende generatie en opent met de voorstelling 'Swing' een nieuw hoofdstuk in een lange geschiedenis de familie.





De optredens in Beerse zijn gepland op 21, 22, 23 en 24 juni om 20 uur aan het Nief Park in de Bisschopslaan. De optredens in Merksplas vinden plaats op 28, 29, 30 juni en 1 juli op het grasveld aan de kapel van Merksplas Kolonie.





Tickets zijn te koop via het Heilaar. (VTT)