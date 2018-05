CD&V neemt niet deel aan verkiezingen 01 juni 2018

Oppositiepartij CD&V neemt in oktober van dit jaar niét deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij had bij de verkiezingen in 2006 nog vier zetels, maar dat aantal werd in 2012 gehalveerd. "We hebben het met spijt in ons hart beslist", zegt voorzitter Jean Goris.





"Een aantal verkiezingsnederlagen en het ontbreken van een perspectief om in de toekomst deel te kunnen nemen aan het beleid hebben tot deze beslissing geleid. Na jaren van opboksen tegen een te sterke absolute meerderheid wordt het immers moeilijk om de eigen mensen gemotiveerd te houden en zeker om nieuwe mensen aan te trekken. Een aantal jongeren die ons gunstig gezind waren zijn buiten Merkplas gaan wonen waardoor opvolging naar de toekomst moeilijk werd."





CD&V-Merksplas zal als lokale afdeling verder actief blijven. (VTT)