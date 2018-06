BMX-parcours aan 't Hofeind ingereden 25 juni 2018

Sportievelingen kunnen zich meer dan ooit uitleven aan sportcentrum 't Hofeind in de Wijntuinstraat in Merksplas. De gemeente opende er gisteren een nieuw BMX-parcours. "Het gaat om een recreatief parcours dat vrij te gebruiken is. Gebruikers van het parcours moeten wel een aantal veiligheidsvoorschriften respecteren. Zo mogen alleen BMX-fietsen op het parcours, en zijn integraalhelmen, een lange broek, lange mouwen, handschoenen en vast sportschoeisel verplicht. Het terrein mag niet betreden worden in geval van regen, sneeuw of ijs. Bij vochtig weer maak je sporen in de toplaag van het parcours. Eens opgedroogd zorgen deze sporen voor meer gevaar en minder plezier." Zondag om 14 uur werd het nieuwe parcours ingereden door enkele BMX'ers uit Merksplas. Nadien was een initiatie voorzien voor het grote publiek.





(JVN)