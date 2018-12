Blinde ex-gevangenisdirecteur in cassatie tegen arrest Kristof Baelus

24 december 2018

09u52 0 Merksplas De blinde ex-gevangenisdirecteur, Jef B., van Wortel en Hoogstraten gaat in cassatie. Hij werd reeds veroordeeld voor het aanraden van gedetineerden in Merksplas.

In eerste aanleg werd de man veroordeeld tot een gevangenisstraf va 4 jaar, waarvan 2 jaar met uitstel. De man ging in beroep tegen de uitspraak en kreeg een strafvermindering tot 3 jaar met uitstel. Ook met deze uitspraak kan Jef B. niet leven gezien hij ervan overtuigd is dat dat hij nooit gedetineerden misbruikt heeft en dat de beschuldigingen er gekomen zijn door een complot tegen hem. Jef B. zal in cassatie gaan om zo het arrest te laten verbreken.