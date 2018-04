Benefiet 'Moved to Help' mikt op 3.000 bezoekers 13 april 2018

02u41 0 Merksplas De organisatie van Moved to Help, de grootste benefiethappening uit de Kempen, mikt dit jaar op zo'n 3.000 bezoekers. Via sponsoring heeft de organisatie 80.000 euro weten te verzamelen die verdeeld zullen worden over acht goede doelen. Het evenement vindt plaats op en rond de Kolonie in Merksplas.

Rotary Turnhout organiseert al langer ieder jaar een evenement voor het goede doel, maar tot tien jaar geleden bleef dat beperkt tot een kaas- en wijnavond voor een select groepje. Voor de negende keer wordt nu Moved to Help georganiseerd. Een evenement op de Kolonie in Merksplas met tal van originele activiteiten.





Vorig jaar werd de kaap van iets meer dan 2.000 bezoekers gerond. Dit jaar mikken ze op ruim 3.000. "We hebben dit jaar ook een aantal nieuwigheden", vertellen Luc Vanhout, Dirk Reyn en Amaat Standaert. "Technofit uit Kasterlee zorgt voor een hindernisseparcours in de bossen en Move for Parkinson, die mee in de organisatie stappen, zorgen voor een fietsprogramma. Paralympiër Francis Rombouts komt dan weer een demonstratie boccia geven."





Daarnaast zijn er ook de klassieke loopwedstrijden, de Zweedse marathon, de Kids Run, het grootste pop-up kinderparadijs van de Kempen en enkele foodtrucks. De acht goede doelen voor dit jaar zijn vzw 't Antwoord in Turnhout, De Schakel in Beerse, Samenlevingsopbouw Energie en Waterprojecten, vzw Sportpret, Vibo De Ring, Ispahan, Move for Parkinson en Nekarea. Moved to Help vindt plaats op zondag 6 mei. (VTT)