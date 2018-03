Baden in luxe in kapel Kolonie 30 maart 2018

In de kapel van de Kolonie in Merksplas konden liefhebbers van een luxeleventje hun hart ophalen op de derde editie van de New Lifestyle Fair. "32 standen vol luxe boden voor ieder wat wils", zegt organisator Gert Snoeys.





Ook kunstenares Judy Van Meteren stelde haar kunstwerken tentoon op de beurs. "Ik maak mijn kunstwerken door verf te druppelen, ik raak het doek dus niet."





(MVBO)