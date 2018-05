Autodief rijdt tot 246 km/uur tijdens achtervolging 30 mei 2018

02u51 0 Merksplas Een dief die een BMW heeft gestolen bij de firma VDI Design in Merksplas is in Duitsland gecrasht tijdens een politieachtervolging. Hij riskeert een celstraf van 1 jaar.

De diefstal deed zich voor op 28 juni 2016. Om 2.07 uur 's nachts werd een BMW gestolen op de oprit van de zaakvoerder van VDI Design uit Merksplas. Dankzij het 'track & trace systeem' in de wagen kon 's ochtends achterhaald worden dat de auto zich in Duistland bevond, maar veel bleef er op dat moment al niet meer over van de wagen. Andrius P. had er op dat moment al een ongeval mee gehad tijdens een achtervolging door de politie. "Om 4.40 uur is de auto gecrasht. Het voertuig had toen 204 kilometer gereden. Volgens het track & trace systeem werden snelheden van 246 kilometer per uur gehaald tijdens de achtervolging", zegt aanklager Elke Van Bladel.





Andrius P. ontkent dat hij zelf de auto gestolen heeft. "Anderen hebben hem gestolen. Ik moest hem alleen van België naar Litouwen brengen. Ik wist wel dat het om een gestolen voertuig ging, want er was geen sleutel." Vonnis op 26 juni. (JVN)