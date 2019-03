Actiegroep wil geld inzamelen om Markvallei te redden van inplanting megastal Toon Verheijen

24 maart 2019

12u54 2 Merksplas Enkele inwoners van Merksplas, Natuurpunt, Migrom (Milieugroepering Merksplas) en Toerisme Merksplas hebben zich verenigd in het platform ‘Red de Markvallei’. De nieuwe actiegroep wil geld inzamelen om de juridische procedure te betalen om de vergunning voor een megastal te laten vernietigen.

Quirynen Dairy Farming diende vorig jaar een dossier in om een boerderij van 144 runderen uit te breiden naar een megastal voor 1.499 runderen. Het dossier stuitte snel op protest. Ook de gemeente kon zich niet vinden in het dossier. “Een van de laatste waardevolle stukjes agrarisch landschap op het kruispunt van de Berkelaar met de Vondelweg dreigt hiermee verloren te gaan”, zegt Herman Lenoir namens Red de Markvallei. “Tijdens het openbaar onderzoek werden al 155 bezwaren ingediend, maar de provincie gaf toch een vergunning ondanks negatief advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie. Later deed ook minister Schauvliege dat ondanks het negatieve advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie.” De adviezen waren negatief omdat het dossier in strijd zou zijn met de stedenbouwkundige voorschriften rond landschappelijk waardevol agrarisch gebied en het zou te veel mobiliteitsproblemen veroorzaken. Daarnaast werden ook de negatieve effecten op de waterhuishouding aangehaald en de negatieve impact op de landschappelijke en recreatieve functie van het gebied en haar omgeving.

De actiegroep wil nu geld inzamelen voor een juridische procedure. “Er is maar één manier om dit te stoppen en dat is een verzoekschrift tot vernietiging van deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen”, zegt Lenoir. “Dat is echter een dure procedure en daarom organiseren we op 31 maart een sponsorwandeling. We kunnen alle financiële steun gebruiken om dit waanzinnig project te stoppen.”

De wandeling vindt plaats op 31 maart om 14 uur en vertrekt aan Carons Hofke. De wandeling is zes kilometer lang. Deelnemen kost vijf euro.