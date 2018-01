200 gedetineerden in opstand, slechts 12 gestraft 02u36 0 Merksplas Twaalf gedetineerden zijn door de rechtbank in Turnhout schuldig bevonden aan de grote gevangenisopstand in de gevangenis in Merksplas op 7 mei 2016. Ze krijgen tot 12 jaar cel.

Maar liefst 200 gedetineerden kwamen die dag in opstand. Ze brachten vernielingen aan en staken enkele paviljoenen in brand. Twee paviljoenen zijn bijna twee jaar later nog altijd buiten gebruik. Dertien gedetineerden konden uiteindelijk geïdentificeerd worden voor concrete vernielingen of brandstichtingen. Eén van hen werd vrijgesproken. De twaalf anderen zijn veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen tot 12 jaar. "Dit zijn hallucinante straffen. Wellicht zijn ze zo zwaar om een voorbeeld te stellen voor andere gedetineerden die een opstand overwegen", vermoeden de advocaten. De rechter tilde er vooral zwaar aan dat de paviljoenen bij nacht in brand werden gestoken op een moment dat andere gedetineerden en geïnterneerden opgesloten zaten in het gebouw. De gedetineerden die schuldig zijn bevonden aan de brandstichtingen mogen ook nog immense schadevergoedingen verwachten. De rechtbank heeft een voorlopige schadevergoeding van 25.000 euro toegekend voor paviljoen B, en een voorlopige schadevergoeding van 25.000 euro voor paviljoen F. Maar de uiteindelijke schadeclaim zal wellicht enkele honderdduizenden euro's bedragen. (JVN)