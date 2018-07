'Zwarte Marjan' komt weer tot leven BROUWERIJ VAGEBOND VERNOEMT BIER NAAR 19DE-EEUWSE PROSTITUEE TOON VERHEIJEN

19 juli 2018

02u49 0 Merksplas 'Zwarte Marjan', een vrouw van lichte zeden die midden negentiende eeuw een tijdlang verbleef op de kolonie van Merksplas en Wortel, herleeft als fruitbier. Brouwerij Vagebond draagt haar nieuwste creatie op aan haar.

In het weiland op zo'n tachtig meter achter Bootjesven in Wortel-Kolonie leefde Zwarte Marjan, onder haar echte naam gekend als Marie-Ann Rubbens. Zij kwam rond 1828 uit Zele naar Wortel-Kolonie. De gemeente had haar in de vrije kolonie laten plaatsen omwille van haar onzedig gedrag en uiterlijk. Daar kreeg ze één van de kleinste hoeves ter beschikking. Ook op de kolonie nam Marjan het niet zo nauw met de arbeid en het fatsoen. Er wordt gezegd dat zij geregeld een biertje schonk aan passanten en misschien ook wel andere diensten aanbood. Mogelijk ontstonden de volksverhalen ook omdat zij als vroedvrouw vaak te veel wist. Toen de Hollandse Maatschappij van Weldadigheid in 1830 werd ontbonden, zat Marjan zonder klanten. In 1846 verdween haar gezin met de noorderzon. Er wordt ook verteld dat ze zich zou hebben opgeknoopt en dat ze soms nog komt spoken boven Bootjesven.





Omdat Zwarte Marjan met drank is verbonden en René Schoofs van brouwerij Vagebond toch een naam zocht voor zijn nieuw bier die hij eigenlijk naar zijn échte collega Marianne wilde vernoemen, was het besluit snel genomen. Maar Zwarte Marjan wordt wel een exclusief bier. Een zacht fruitbier van 6.5 procent, maar dat absoluut niet zoet noch zuur smaakt. De smaak is heel zacht. "Het verhaal van Zwarte Marjan is best wel intrigerend en het is verbonden aan de kolonie en dat maakt het voor ons als brouwerij weer ideaal", vertelt René Schoofs. "Het is een bier geworden met bijna een derde puur braambessensap. Dat is een bewuste keuze omdat de braambes best veel voorkomt hier. Mogelijk brengen we volgend jaar een nieuw bier onder dezelfde naam uit, maar zal het gemaakt zijn met sleedoorn."





Exclusief

Brouwerij Vagebond heeft met een blond, bruin en quadruppel al drie standaardbieren. Daar komen soms nog speciale hopbieren bij en nu ook dus een eerste fruitbier.





"Maar dat zullen speciallekes blijven", vertelt René. "Van dit braambessenbier zijn er maar een goede zeshonderd flesjes. Mogelijk komt er nog één brouwsel bij, maar daar zal het dan bij blijven. Wij willen het ook niet commercialiseren. Dat is immers een van onze sterkten: alles wordt hier bij ons aan de Steenweg op Hoogstraten gedaan. Bedenken, brouwen, proeven. Het gebeurt allemaal hier. Met dank ook aan zoon Michael die zich al aan het inwerken is. En met dank aan Karel Govaerts van de Heemkundige Kring voor het verhaal van Marjan. En wat betreft onze plannen voor een brouwerij op de site van de kolonie? We hopen snel iets te horen van de gemeente."