"Dit getuigt van weinig respect" WANDELPADEN EN DREVEN OPNIEUW VERNIELD DOOR ONTBOSSINGEN TOON VERHEIJEN

02u24 0 Foto Wiggenraad Karel Vanhoof en Kris Govers bij de kapotgereden wandelpaden in Merksplas. Merksplas De vrijwilligers van Toerisme Merksplas en schepen Kris Govers zijn boos. Voor het derde jaar zijn de kerstwandelingen, goed voor bijna twaalfduizend deelnemers in drie weken, verstoord door boomkapbedrijven. Alle dreven en wandelpaden zijn herschapen in onbegaanbare wandelpaden.

De kerstwandelingen werden dit jaar al voor de veertiende keer georganiseerd. Gisteren was het de laatste dag van deze editie. Waar de wandelingen de eerste jaren drieduizend deelnemers lokten, is dat aantal de afgelopen jaren gestegen tot bijna twaalfduizend bezoekers. Zij kijken er elk jaar naar uit om te wandelen tussen de kerststallen van Zondereigen, 't Zwart Goor en Merksplas. "Maar voor het derde jaar al heeft het Agentschap Natuur en Bos ons liggen", zuchten schepen Kris Govers (Leefbaar Merksplas) en VVV-voorzitter Karel Vanhoof. "De dag voor de kerstwandelingen zouden starten, begon het agentschap plots met grof materiaal bomen te kappen. Het agentschap had zogezegd maar tot 31 december de tijd. Nochtans staat er ook in de overeenkomst tussen ANB en de ontbosser dat er bij extreem weer niet gewerkt mag worden, maar het bedrijf heeft tijdens de zware sneeuwval gewoon verder gewerkt."





Modderpoelen

Dat er bomen gekapt moesten worden, ontkennen Govers en Vanhoof niet. "Maar het is de manier waarop. Kijk naar de dreef in de buurt van de manege. Dat is een mountainbikeparcours. Buiten enkele durvers zal niemand deze dreef nog gebruiken. Die is niet meer toegankelijk. Ook voor wandelaars is dit geen pretje. Op een andere plaats hebben we het wandeltraject zelfs moeten verleggen door een akker van een boer omdat het wandelpad volledig kapotgereden was. Het lijkt wel alsof ze met een tank door het bos hebben gereden. Het zal veel tijd in beslag nemen om alles weer te herstellen."





Tornooi

Er is eind december nog overleg geweest tussen de betrokken partijen en toen werd afgesproken te stoppen en pas na vandaag weer verder te doen. "Maar dat is niet gebeurd", zucht Govers. "Dat getuigt van weinig respect. Bovendien worden honderden boomstammen gestockeerd op grond van de gemeente, zonder dat aan de gemeente te vragen. Grond die normaal volgende week gebruikt wordt door de deelnemers aan het tornooi in de manege. Maar nu is die niet meer toegankelijk en vol sporen getrokken. We hopen dat dit de laatste keer geweest is." Jan Brusselaars van het Agentschap Natuur en Bos is normaal boswachter in Ravels en Poppel, maar valt nu ook even in Merksplas in. "We proberen altijd goede afspraken te maken en soms is het moeilijk rekening te houden met alle organisaties. Maar de ontbossers moeten zich wel aan de afspraken houden. Zo is het herstel van wegen een van de voorwaarden. Maar we mogen niet vergeten dat er dit jaar extreme weersomstandigheden zijn geweest."