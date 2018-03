"17 keer geschoten, maar ze bleef rijden" KILOMETERS LANGE ACHTERVOLGING OP IERSE BESTUURSTER JEF VAN NOOTEN

21 maart 2018

02u33 0 Merksplas Weerzinwekkend en levensgevaarlijk. Zo kan de achtervolging omschreven worden nadat de 20-jarige Mary H. uit Belfast op 24 december een politiecontrole ontvluchtte. In een poging haar te doen stoppen, losten de agenten 17 schoten. De baby (2) en een nichtje (13) van de Ierse vrouw zaten op dat moment bij in de wagen. Ze riskeert 20 maanden cel voor gewapende weerspannigheid.

De 20-jarige Mary H. verbleef eind 2017 samen met een groep Ierse landgenoten op een camping in onze regio. Op 24 december trok ze naar een warenhuis om inkopen te doen. Haar baby en een nichtje gingen mee naar de winkel. Zij waren zo vanop de eerste rij getuige van een helse achtervolging waarbij de politie maar liefst 17 schoten moest lossen. De achtervolging begon in de Klinketstraat in Wortel (Hoogstraten). "Twee agenten van politiezone Noorderkempen wilden een auto met buitenlandse nummerplaat controleren. Omdat de bestuurster zich zenuwachtig gedroeg", zegt openbaar aanklager Elke Van Dijck. "Toen één van de agenten haar vroeg de sleutels van het contact te halen, vluchtte Mary H. weg met een weerzinwekkende snelheid."





De Ierse twintiger reed richting Merksplas. Daar raasde ze met hoge snelheid over het voetpad tussen de geparkeerde wagens en de gevels van de huizen.





Hoge snelheden

"Ze vluchtte voort naar Beerse. Op de Bisschopslaan kon de politie links van haar rijden, maar Mary probeerde de combi te rammen. In de Bareelstraat miste ze door de hoge snelheid een bocht. Ze reed door een omheining en een tuin om terug op de weg te geraken. Eén agent moest opzij springen om niet omver gereden te worden."





Pas in de Sint-Corneliusstraat in Beerse kon de vrouw klem worden gereden en overmeesterd. "De politie heeft meermaals (17, red.) schoten moeten lossen, maar dat maakte geen indruk op haar."





Twee gewonden

Twee agenten raakten gewond. Aanvankelijk werden de feiten beschouwd als poging tot doodslag, maar nadien is de tenlastelegging afgezwakt naar gewapende weerspannigheid. Het openbaar ministerie vroeg aan de rechtbank om haar een effectieve gevangenisstraf van 20 maanden op te leggen. Als het van de politie afhangt, komt daar ook nog eens een fikse schadevergoeding bovenop. "Op een bepaald moment was er geen andere mogelijkheid voor de agenten dan een wapen te trekken en te gebruiken. Ze had op geen enkele ogenblik de intentie om te stoppen", klinkt het bij de advocaten van de politiemannen.





Mary H. verklaarde na haar arrestatie dat ze wegvluchtte omdat ze geen rijbewijs had, en zonder autoverzekering rond reed. Haar advocaat Koen Vereecke benadrukt dat ze nooit de intentie heeft gehad om de agenten of andere burgers in gevaar te brengen. "Ik ben pas in een latere fase haar advocaat geworden. Ik kende het verhaal dus al via de media", zei Vereecke. "Ze is in een paniekreactie weg gevlucht. Net zoals mensen soms een alcoholcontrole proberen te ontvluchten." Mary H. zit sinds 24 december in voorhechtenis. Haar advocaat hoopt op een gevangenisstraf met uitstel.





Het vonnis volgt volgende week.