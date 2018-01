Zwembad Park viert 50 jaar met expo 25 januari 2018

Zwembad Park van Merksem bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd. Eén van de geplande activiteiten is een tentoonstelling over het zwembad vroeger en nu. Het district roept de hulp in van iedereen die materiaal uit de oude doos heeft dat iets te maken heeft met het zwembad. Dat kan gaan van vintage zwemkledij, -materiaal of oude foto's van of genomen in het zwembad Park van Merksem. Geef het materiaal voor 20 februari af aan de infobalie in het districtshuis, samen met een briefje met uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Als uw materiaal in aanmerking komt, wordt het mee opgenomen in de tentoonstelling over 50 jaar zwembad Park van Merksem. Na afloop van de tentoonstelling einde juni wordt alles terugbezorgd. (ADA)