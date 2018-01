Zwembad op zoek naar vintage zwemkledij 26 januari 2018

Zembad Park van Merksem bestaat dit jaar 50 jaar, dat wordt gevierd met onder andere een tentoonstelling over het zwembad, vroeger en nu. Als mensen thuis nog vintage zwemkledij of materiaal hebben of oude foto's bezitten van in het zwembad, wil het district die graag lenen tot eind juni. Geef het materiaal voor 20 februari af aan de infobalie in het districtshuis, samen met een briefje met uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.





Als uw materiaal in aanmerking komt, wordt het mee opgenomen in de tentoonstelling over 50 jaar zwembad Park van Merksem.





(NBA)