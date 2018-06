Zwembad eert overleden manager Boris (28) 18 juni 2018

02u24 0 Merksem Het zwembad Park van Merksem heeft voormalige manager Boris Lauwers (28), die in oktober vorig jaar stierf bij een fietsongeval in Antwerpen, een mooie eer bewezen. Het zwembad doopt de nieuwe vergaderzaal om tot 'Borage', de bijnaam van Boris.

Zwembadmanager Boris was op weg naar zijn werk, toen hij in de Lange Dijkstraat, vlak bij het Sint-Jansplein, werd aangereden door een vrachtwagen. Zijn overlijden was een zware klap voor het zwembad. Hij stond er bekend als een gedreven collega.





Het zwembad besloot zijn gloednieuwe vergaderzaal de naam 'Borage' te geven, naar de bijnaam van Boris. De zaal werd zaterdag, in aanwezigheid van Boris' familie, voorgesteld tijdens de viering van de vijftigste verjaardag van het zwembad.





"Vergaderzaal Borage had vroeger twee functies", vertelt Patrizia Christiaens van zwembad Park van Merksem. "Het was de refter voor de redders én tegelijk diende de ruimte als vergaderzaal. Boris kon zich daar soms aan storen en vatte het plan op om de ruimte in tweeën te delen. Door het ongeval heeft hij zijn plan nooit kunnen uitvoeren. Maar wij zijn er wel mee doorgegaan. We zijn blij dat we het resultaat nu kunnen voorstellen."





"Het is een klein gebaar, maar we willen tonen dat Boris hier nog elke dag wordt gemist", gaat Patrizia verder. "Hij was een charmante kerel, met tonnen enthousiasme en energie."