Zwaargewonde bij ongeval met drie wagens aan Sportpaleis Redactie

11 november 2018

11u51 0 Merksem Ter hoogte van het Sportpaleis zijn zaterdagnamiddag drie wagens betrokken geraakt bij een verkeersongeval.

De drie wagens kwamen met elkaar in aanrijding aan het zebrapad. De bestuurder van de middelste wagen, een 34-jarige Antwerpenaar, zat gekneld en had verlammingsverschijnselen in armen en benen. Hij moest door de brandweer uit zijn hachelijke positie bevrijd worden, en werd met zware verwondingen overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis.

De 48-jarige bestuurder van het eerste voertuig bleef ongedeerd. De 25-jarige die achter het stuur van de derde wagen zat, raakte lichtgewond. Hij moest evenwel niet ter plaatse verzorgd worden.

Door de drukte rond het Sportpaleis werd er tijdens de interventie van de hulpdiensten een omleiding ingevoerd om het verkeer toch enigszins vlot te laten verlopen.