ZNA Jan Palfijn gebruikt als eerste in België HandScan 16 februari 2018

Ziekenhuis ZNA Jan Palfijn in Merksem heeft als eerste in België een 'HandScan' in huis gehaald om reuma op te sporen. Het toestel is een soort medisch fotokopieerapparaat dat pijnloos, snel en objectief kleine ontstekingen aan de handen kan vaststellen. Reuma is een chronische aandoening die ontstekingen veroorzaakt, vaak aan de handen. Reumapatiënten moeten regelmatig op controle gaan bij de dokter om te laten nagaan hoe de aandoening evolueert. "De arts kijkt dan onder meer naar ontstekingen en zwellingen in de handen", zegt ZNA-dokter Rik Joos. "Tot nu toe voerde ik dit onderzoek vooral 'op het gevoel' uit, zoals het ook gebeurt in andere ziekenhuizen. Daarbij duw ik achtereenvolgens op elk van de 22 handgewrichten." Omdat die methode erg subjectief is, vult ZNA Jan Palfijn ze nu aan met een HandScan. Die werkt pijnloos en geeft in drie minuten tijd een objectief beeld van ontstekingen in de handen door extra doorbloede plaatsen zichtbaar te maken. "Zo kan de medicatietherapie nauwkeuriger worden afgesteld", geeft Joos aan. (BJS)