Ze kunnen het sluikstorten niet laten: werf van AG VESPA ligt er hallucinant bij philippe truyts

11 januari 2019

17u39 0 Merksem Nette boel daar in het centrum van Merksem. Een afgesloten bouwwerf van AG VESPA in het Gyselsstraatje, dat er appartementen gaat optrekken, is uitgegroeid tot een hallucinant sluikstort.

“Men had op deze hotspot sneller moeten anticiperen en bijvoorbeeld mobiele camera’s hangen”, zegt gemeenteraadslid Sam Voeten (CD&V). “Het kan toch niet dat men hiervan niet op de hoogte was? Er moet iets fout zijn gelopen. Want de diensten draaien op volle toeren om sluikstort weg te werken.”

Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om openbaar domein, waar de diensten van de stad normaal binnen de 24 uur alles pogen op te ruimen. “Maar dit moet snel worden opgekuist, want vuil trekt nog meer vuil aan”, vindt Voeten.

Michaël Lescroart, woordvoerder van schepen Fons Duchateau (N-VA), stelt gerust. “AG VESPA gaat de boel opruimen. Wel is het opvallend dat we nog geen enkele klacht binnenkregen, tot gisteren. Sam Voeten heeft gewacht tot ‘zijn’ schepen Caroline Bastiaens (CD&V) werd opgevolgd door Fons Duchateau.”