Woonzorgcentrum Melgeshof ingehuldigd 20 februari 2018

02u55 0

Het nieuwe woonzorgcentum Melgeshof wordt komende zaterdag officieel ingehuldigd. En dat gaat gepaard met enkele feestelijkheden en plechtige momenten. Om 12 uur wordt een feestmenu geserveerd voor de bewoners. De preisoep met brie won vorig jaar nog de finale van 'Meesterkok Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan nog tot 22 februari reserveren voor het feestmenu via 0474/52.13.68. Daarna neemt Radio Minerva het feestroer in handen. Zij zullen live uitzenden vanuit een rustkamer in het dagverzorgingscentrum. Tussen 14 uur en 14.30 uur zijn er verschillende sprekers. Schepen Fons Duchateau zal daarna het zorgcentrum officieel inhuldigen. Om 16 uur is het aan Luc Caals die op zijn geheel eigen stijl iedereen zal entertainen. Tussendoor zijn allerlei infostanden van alle diensten van het Zorgbedrijf Antwerpen en kan je kennismaken met de kapper en pedicure in de nieuwbouw of kan je een toer maken in de golfkar. Adres: De Lunden 2, 2170 Merksem. (ADA)