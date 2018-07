Wijkbudget gaat naar kleurrijke straatkunst 12 juli 2018

In kader van het wijkbudget Merksemheide diende een groep buurtbewoners, waaronder Tim beter bekend als de Streetartwerpenaar, een project in om een aantal grauwe muren in de wijk kleur te geven. Sinds eind juni heeft een muur in de Lange Bremstraat kleur. De Amerikaanse kunstenaar Nils Westergard werkte 5 dagen aan de gigantische mural van 26 m hoog. Nils liet zich inspireren door een foto van zijn vriendin Kaiya. De foto was zo pakkend en hij droomde hier iets mee te doen.





De locatie van dit nieuwe werk en andere werken: www.streetartantwerp.com of via de gratis Street Art Cities App. (NBA)