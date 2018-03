Wat als... wijk Rietschoorvelden overstroomt? 23 maart 2018

02u54 0 Merksem In de wijk Rietschoorvelden in Merksem is gisteren een gemeentelijke rampoefening gehouden. Het noodplan voor wateroverlast werd er uitgeprobeerd.

In de wijk was er de hele voormiddag activiteit van hulpdiensten die af en aan reden. Buurtbewoners hoefden zich niet ongerust te maken: het ging om een oefening van de Antwerpse hulpdiensten. Die testten er na hoe ze extra pompcapaciteit kunnen voorzien wanneer plotse regenval gepaard gaat met een onvoorziene uitval van de pompen van Aquafin.





Uiteraard nam de Antwerpse brandweer deel aan de rampenoefening. "Het was een leerrijke oefening", zegt woordvoerster Jasmien O.





"Onze collega's zochten bijvoorbeeld uit hoe ze best aanrijden, waar ze hun voertuigen best opstellen en hoe ver hun brandweerslangen reiken."





Niet toevallig gebeurde de rampenoefening in de wijk Rietschoorvelden: het gebied werd in 1998 getroffen door ongeziene wateroverlast. Rioleringen konden de overvloedige regenval niet slikken en veel straten in de wijk liepen onder. De bewoners stonden, niet voor het eerst, met natte voeten en zagen veel bezittingen verloren gaan.





Watersnood 1998

Het reële risico dat een situatie zoals in 1998 zich in de wijk opnieuw voordoet is zeer klein. Na de watersnood werd de volledige pompinstallatie van Aquafin vernieuwd. Deze heeft voldoende capaciteit om hevige regenval te slikken. (BJS)