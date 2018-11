Vuilniswagen en tram knallen op elkaar Sander Bral

09 november 2018

13u53 0

Op de Bredabaan in Merksem is gisteren een vuilniswagen tegen een tram gebotst. De vuilniswagen wilde rechts de Nieuwdreef indraaien maar hield even halt voor voorbij rijdende fietsers. De achterkant van de vrachtwagen kwam gedeeltelijk op de trambedding en raakte de tram. Op de tram raakte niemand gewond. De bestuurder van de vrachtwagen is wel naar het ziekenhuis gebracht. De man van 55 jaar raakte lichtgewond. Eén van de bijrijders en de trambestuurder waren onder de indruk van het ongeval.