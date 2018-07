Vrouw (73) overleden in auto 27 juli 2018

De hulpdiensten werden donderdagavond opgeroepen voor een verdacht overlijden in de Kasterveldenstraat in Merksplas.





Getuigen hadden een vrouw onbeweeglijk in haar wagen zien zitten. De 73-jarige dame bleek uiteindelijk overleden te zijn.





Omdat er geen schade was aan het voertuig en het lichaam ook geen uitwendige verwondingen vertoonde, is er wel sprake van een verdacht overlijden.





Mogelijk zal een autopsie meer duidelijkheid moeten brengen. Mogelijk is de vrouw gewoon onwel geworden achter het stuur van haar wagen. (VTT)