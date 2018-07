Vriendengroep in cel voor groepsverkrachting 13 juli 2018

Drie twintigers zitten al drie maanden in de cel op verdenking van een groepsverkrachting in Merksem. Een vierde minderjarige verdachte is geplaatst door de jeugdrechter.





De feiten vonden bijna een jaar geleden plaats in het appartement van een Surinaamse jongeman in de Lambrechtshoekelaan in Merksem. Na een nachtje stappen zouden drie vrienden op het appartement van Alfredo G. wachten op de eerste bus. Ook het liefje van Alfredo G. was bij hen. Het meisje (20) had er seks met haar vriend en ook met Anthoin J., George D. en een 17-jarige.





Een week na de feiten stapte het meisje naar het ziekenhuis voor een medisch onderzoek. Pas vier maanden later durfde ze bij de politie een klacht indienen wegens groepsverkrachting. De politie arresteerde de vier Surinaamse vrienden uit Antwerpen pas midden april. De jongens gaven toe dat zij die nacht seks hadden gehad met het meisje. Alleen, dat gebeurde met haar volledige instemming. Het slachtoffer spreekt dat tegen. Volgens Jonathan Bogaerts, advocaat van Alfredo G., is dit een verhaal van woord-tegen-woord. "Het blijft vreemd dat het meisje pas na vier maanden aangifte heeft gedaan. De jongens zitten al drie maanden in de cel. De raadkamer wilde hen vrijlaten met een elektronische enkelband maar het parket steekt daar een stokje voor. De Kamer voor Inbeschuldigingstelling wees ons beroep gisteren af waardoor de drie jongeren in de cel blijven", aldus de advocaat.





