Voetganger zwaargewond bij aanrijding 02u40 0

Een 31-jarige voetgangster liep zaterdagmiddag zware verwondingen op toen ze aangereden werd door een wagen. De vrouw wandelde over het voetpad naast de Bredabaan. Ze was in het gezelschap van haar drie hondjes die ze aan de leiband had. Toen de vrouw ter hoogte van de oversteekplaats voor voetgangers stond, liep wellicht één van de hondjes naar de rijbaan. Het slachtoffer boog mogelijk naar voren om het hondje van de straat te halen. Maar net op dat ogenblik reed er een auto voorbij en die kon de vrouw niet meer ontwijken. De bestuurster was meteen gestopt toen ze door had dat ze iemand geraakt had. De vrouw van 31 jaar werd met ernstige verwondingen naar het Jan Palfijnziekenhuis gebracht. De bestuurster van de wagen, een vrouw van 73 jaar, was geschrokken maar liep geen verwondingen op. (NBA)