Voetganger (70) kritiek na aanrijding door motard Sander Bral

25 december 2018

Op de Lambrechtshoeklaan in Merksem werd een zeventigjarige voetganger maandagmiddag ter hoogte van de Kerkhofblommenstraat aangereden door een motorfiets. De man bevond zich op het zebrapad, maar de 32-jarige motorrijder had de voetganger naar eigen zeggen te laat gezien. De motorrijder kwam hierbij ten val en raakte lichtgewond. De voetganger werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, daar bleek dat hij in levensgevaar verkeerde.