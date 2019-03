Voetganger (40) zwaargewond bij aanrijding door tram Sander Bral

02 maart 2019

16u13 0

Op de Bredabaan in Merksem is een veertigjarige voetganger vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding door een tram van vervoersmaatschappij De Lijn. De man was juist van een tram afgestapt en kruiste de trambedding. Hij had echter niet gezien dat er een tweede tram kwam aangereden uit de andere richting. De trambestuurder kon de aanrijding niet meer vermijden. Door de impact werd de voetganger weggeslingerd en raakte de ruit van de tram gebarsten. De man werd met zware verwondingen aan de benen afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij verkeerde nooit in levensgevaar. Het tramverkeer op de Bredabaan was voor korte tijd verstoord.