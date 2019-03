Visser haalt mortieren boven water: Dovo laat één springtuig gecontroleerd ontploffen Sander Bral

24 maart 2019

Een magneetvisser heeft zaterdagavond enkele mortieren boven het water gehaald rond het fort van Merksem. Hij meldde dat aan de politie en er werd meteen een perimeter ingesteld. De ontmijningsdienst van het leger kwam ter plaatse en besloot een van de springtuigen ter plaatse tot ontploffing te brengen. Wie op dat ogenblik in het park was, moest schuilen in een van de clublokalen of moest het park verlaten. Wie dichtbij woonde, kreeg het advies binnen te blijven tot na de gecontroleerde ontploffing. De drukgolf was waarneembaar tot in de ruimere omgeving van het fort.