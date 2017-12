Vijfde plek voor Groen Hart 02u39 0

De Verening voor Openbaar Groen (VVOG) heeft het 'Groen Hart' in Merksem de vijfde plaats toegewezen in de categorie 'Omgevingsgroen' van de Groene lente 2017. De VVOG organiseert al dertig jaar de prijs voor gemeentelijke groenvoorziening.





Het project 'Groen Hart' verbindt het Gemeentepark, het Runcvoortpark en het Hof van Roosendael met elkaar tot een groene zone. Bovendien werden de banken vervangen en zijn er nieuwe bomen gepland. Tegelijk werd ook de oude begraafplaats in de Van Heybeeckstraat aangepakt. (ADA)