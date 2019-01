Vier personen bevangen door de rook bij schouwbrand Sander Bral

12 januari 2019



De brandweer is zaterdagochtend vroeg naar de Van Stralenlei in Merksem gestuurd. Daar was rond half vijf brand ontstaan aan een open haard. Er was een grote rookontwikkeling. De vier bewoners van het betrokken pand raakten bevangen door de rook en twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De woning ernaast werd ook ontruimd omdat de rook tot in die woning was binnen gedrongen. Ook daar wonen vier mensen. Twee van hen werden naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht omwille van rookinhalatie.