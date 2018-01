Verwaarloosde vogels bevrijd 02u32 0

De politie van Antwerpen werd door een eigenaar van een volkstuintje aan de Zwaantjeslei in Merksem gecontacteerd in verband met een stort in een aanpalend tuintje. Bij aankomst van de politie bleken zowel het volkstuintje als het tuinhuisje vol met afval te liggen. In het tuinhuis werd ook een kooi met elf vogels aangetroffen, zonder eten of drinken. Drie vogels waren reeds overleden. Er werden sporen van vermoedelijke bewoning aangetroffen. De eigenaar van het volkstuintje kon voorlopig niet achterhaald worden. De vogels werden overgebracht naar het vogelopvangcentrum in Brasschaat. Er werd een pv opgemaakt voor dierenverwaarlozing en voor vandalisme. Eerder deze week werden er al 36 vogels gestolen uit een andere volière in dezelfde volkstuintjes. Er is nog geen spoor van die dader. (BSB)