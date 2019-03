Vernieuwd Ontmoetingscentrum Merksemdok houdt opendeurweek philippe truyts

15 maart 2019

10u42 0 Merksem Na een grondige renovatie van de inkomhal en het café zet het Ontmoetingscentrum Merksemdok van 18 tot 23 maart zijn werking in de kijker. Er zijn rondleidingen, workshops, een expo, een concert en diverse andere activiteiten.

Even grasduinen in het programma levert op dinsdag 19 maart (19-21 uur) de ‘Babylon’ conversatietafels op. Anderstaligen oefenen er Nederlands op een informele manier. Woensdag 20 maart (14-16 uur) is er een familiedag. Kinderen kunnen knutselen of deelnemen aan een sportinitiatie. Op vrijdag 22 maart (15.30-17 uur) pakt het centrum uit met een sportieve en gezonde discomix. Kinderen tot 12 jaar dansen de school uit en het weekend in, met een vieruurtje. Voor de volwassenen start om 17 uur de ‘Dokman after work’ met gratis hapjes en drankjes.

Het hoogtepunt valt op zaterdag 23 maart (20.15 uur). Def Americans speelt het legendarische gevangenisconcert van Johnny Cash uit 1968. Helaas is dat al uitverkocht.

www.merksemdok.be/opendeur