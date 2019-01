Vergeten kookpotje op vuur kost man bijna het leven VTT

02 januari 2019

14u20 0 Merksem Een 35-jarige man verkeerde op nieuwjaarsdag een tijdje in levensgevaar nadat hij in slaap was gevallen en hij een potje op het vuur had laten staan.

De brandweer werd op nieuwjaarsdag opgeroepen voor een brand in een appartement aan de Van Praetlei. De brand was ontstaan in de keuken van de flat op de tweede verdieping. De brandweer haalde uit voorzorg alle bewoners uit hun appartement. Toen de brandweer op zoek ging naar de oorzaak van de rookontwikkeling in het gebouw, kwamen ze uit bij het potje op het vuur in een van de flats.

De bewoner was vermoedelijk in slaap gevallen nadat hij een kookpotje op het vuur had gezet. De man van 35 werd naar het ziekenhuis gebracht omdat hij te veel rook had ingeademd. Zijn toestand was levensbedreigend. Het getroffen appartement is ook een tijdje niet meer bewoonbaar.