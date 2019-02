Verboden wapen en drugs gevonden tijdens politiecontroles Sander Bral

24 februari 2019

Het politiewijkteam van de regio Noord heeft zaterdag een controleactie gehouden in de regio. Ze richtten een verkeerspost op in Ekeren, ze controleerden horecazaken aan de Bredabaan in Merksem en er werd controle gedaan in een wedwinkel. 71 personen en veertig voertuigen werden aan een controle onderworpen. Vier personen stonden om allerhande redenen geseind. Eén persoon werd gearresteerd en overgeleverd aan een andere politiedienst buiten zone Antwerpen. Eén persoon had een verboden wapen op zak en werd in beslag genomen. Nog een andere had drugs op zak met het oog op verkoop. Eén van de gecontroleerde personen was illegaal in ons land. Een bromfietser die 72 kilometer per uur reed, 5 gram cocaïne, cannabis en drie mobiele telefoons op zak had, kreeg een rijverbod. Bij de verkeerscontrole werd vastgesteld dat één bestuurder onder invloed van drugs reed. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken. Eén bestuurder was niet in orde met de boorddocumenten en een andere droeg geen veiligheidsgordel.