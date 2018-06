Twee weekends Schaal Sels? MERKSEM VREEST DAT PROFKOERS NA 93 JAAR VERHUIST NINA BERNAERTS

12 juni 2018

02u51 0 Merksem De profkoers Schaal Sels zou wel eens uit Merksem kunnen verdwijnen. Dat zijn toch de geruchten die de ronde doen in het district. De organisatie sust maar blijft onduidelijk. "Twee koersen Schaal Sels zijn in de maak, Merksem moet zich geen zorgen maken."

Eén ding staat vast, de professionele koers die internationale toppers lokt en vol zit van spectaculaire zandwegen en nijdige kasseien, zal doorgaan op 2 september. De wedstrijd werd al aangevraagd bij de Vlaamse wielerbond en staat officieel op de kalender. Toch lijkt er heel veel onduidelijkheid, zo zou de wedstrijd na 93 jaar niet langer in Merksem passeren. Waar het district eerder al de start moest loslaten, dreigt nu dus de hele wedstrijd en de bijhorende braderij, de Stroboerenmarkt, weg te trekken. Redenen: de tramsporen op de baan toeleggen blijkt duur, even duur als de hele koers zelf, én in het district worden de inkomsten steeds lager.





Dat is geen uitgemaakte zaak, vertelt organisator Ben Simons. "Merksem heeft niets te vrezen, voor het district verandert er weinig ten opzichte van het parcours vorig jaar," klinkt het. Maar tegelijk bevestigt Simons wel dat er twee koersen in de maak zijn, een profwedstrijd en één met lokaal karakter. "Het klopt dat we die twee apart willen organiseren, namelijk op 26 augustus en op 2 september. Maar volgende week zullen we meer duidelijkheid kunnen geven." In de wandelgangen klinkt het dat de Schaal Sels voor profs, op 2 september dus, aan het Havenhuis start en aankomt, maar dat wil Simons niet bevestigen.





Troostprijs

Het antwoord van de organisatie valt niet in goede aarde bij het district Merksem, dat al maanden duidelijkheid vraagt. "We horen dat de profkoers niet in het district passeert. De onduidelijkheid is schrijnend voor onze handelaars die zich jaarlijks voorbereiden op de koers en de braderij, die ook in handen is van dezelfde organisatie. Hoe kan je nu nog een braderij organiseren? We zouden partners moeten zijn in dit verhaal maar er is geen overleg", vertelt schepen van Feestelijkheden Gilbert Verstraelen (sp.a). De voormalige districtsvoorzitter is fel, de koers van 2017 was al niet erg 'Merksems'. "Wij hebben de Bredabaan heraangelegd rekening houdend met de Schaal Sels. Wij betalen ook jaarlijks 15.000 euro aan de organisatie. Maar vorig jaar passeerden hier amper drie rondjes. Op een klein half uur was het alweer voorbij. Dan hoeft het ook niet meer."





Oppositiepartij CD&V is kritisch. "Die tweede koers lijkt op een troostprijs, zonder behoud van de naam", zegt lijsttrekker Sonja De Meyer.