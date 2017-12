Twee tieners met ladders uit appartementsbrand gered 02u31 0 Foto Marc De Roeck De brand vond plaats in een appartementsgebouw in de Lambrechtshoekenlaan. Merksem Bij een hevige brand in de Lambrechtshoekenlaan in Merksem zijn gisteren twee tieners met ladders van de derde verdieping gehaald.

De korte maar zeer hevige brand ontstond vermoedelijk accidenteel aan een verwarmingstoestel op de derde verdieping van het appartementsgebouw. De twee tieners, 10 en 17 jaar, waren aanwezig in het appartement en vluchtten naar het venster waar ze om hulp riepen. "De solidariteit van de buurtbewoners was groot", klinkt het bij de brandweer van Antwerpen. "Buren probeerden de tieners tevergeefs vande derde verdieping te krijgen. Uiteindelijk hebben we de twee in samenwerking met de buurtbewoners met ladders kunnen afhalen. Ze zijn met lichte rookintoxicatie en in shock naar het ziekenhuis overgebracht."





Verdieping onbewoonbaar

De twee volwassenen die aanwezig waren, konden wel nog via de trappenhal ontkomen. Ook zij gingen mee naar het ziekenhuis. Door de geweldige hitte is de bovenste verdieping van het gebouw onbewoonbaar verklaard. De gelijkvloerse en eerste verdieping werden snel terug vrijgemaakt. Over de tweede verdieping was er gisteren nog onduidelijkheid omwille van de roet- en waterschade daar. (BSB)