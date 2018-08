Twee inbrekers op heterdaad betrapt 03 augustus 2018

02u34 0

In de Campiniastraat in Merksem werden woensdagnacht twee inbrekers op heterdaad betrapt. Een bewoner van het appartementsgebouw verwittigde de politie omdat hij twee mannen aan de deur van een appartement zag prutsen. Hij vond dat verdacht aangezien de bewoners niet thuis waren. H





et snelleresponsteam kwam snel ter plaatse en merkte dat de inkomdeur gemanipuleerd werd. De inspecteurs troffen twee verdachten aan in de gang van het appartementsgebouw.





Ze hadden verschillende schroevendraaiers, een koevoet en een kleine zaklamp op zak. Even verderop werd het voertuig van de verdachten aangetroffen. Beide verdachten, van 36 en 43 jaar, werden gearresteerd. (BSB)