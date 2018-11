Twee geseinde personen gevat tijdens politie-actie Sander Bral

29 november 2018

De politiewijkwerking in de regio Noord heeft woensdag een controle-actie gehouden in de omgeving van de wijk Distelhoek in Merksem. De actie kreeg de naam Noorderlicht. Bij de actie werden 26 personen en 23 voertuigen gecontroleerd. Er werd één wagen in beslag genomen omdat het voertuig niet geldig verzekerd was. Bij de controle werden ook twee personen aangetroffen die nog geseind stonden. Eén bestuurder werd betrapt tijdens het rijden onder invloed van drugs, nog een andere blies alarm. Er was ook één persoon die een gebruikershoeveelheid cannabis op zak had. Hij kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking aangeboden. Er werd ook opgetreden tegen foutparkeerders en fietsers die zonder verlichting reden.