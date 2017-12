Twee arrestaties na dolle achtervolging 02u32 0

De Antwerpse politie heeft na een dolle achtervolging door Merksem een voertuig onderschept én de twee inzittenden gearresteerd.





Een ploeg van de politie merkte woensdag een voertuig op dat een rood licht negeerde op de Bredabaan in Merksem. Toen de ploeg zich kenbaar maakte, probeerde de chauffeur aan de controle te ontkomen. De politie zette de achtervolging in door het centrum van Merksem, waarbij het verdachte voertuig aan hoge snelheid door de woonwijken reed.





Het vluchtende voertuig kwam uiteindelijk tot stilstand ter hoogte van het Bouckenborghpark in Merksem. Daarop zette de bestuurder zijn vlucht te voet verder. De passagier kon gevat worden. Ter hoogte van het kasteel Bouckenborgh kon de bestuurder door een inspecteur staande gehouden worden. Beide inzittenden zijn geen onbekenden bij het gerecht. De 29-jarige bestuurder is gekend voor wapenbezit, diefstal, slagen en verwondingen en de in- en uitvoer van drugs. Zijn 29-jarige passagier is gekend voor gelijkaardige feiten. De bestuurder had een grote som geld en drie gsm-toestellen op zak. (BJS)