Trucker komt onder vrachtwagen terecht: "toestand is terug stabiel"

30 november 2018

10u51 0 Merksem De trucker die vrijdagochtend onder de wielen van een vrachtwagen terechtkwam bij Cleaning Thys NV, is niet meer in levensgevaar. De Nederlander was een vaste klant bij het bedrijf om zijn tankwagen te laten reinigen. “Onbegrijpelijk dat dit ongeval zich heeft kunnen voordoen.”

Aan de Vaartkaai in Merksem is vrijdagochtend een Nederlandse trucker (56) levensbedreigend gewond geraakt. Hij kwam onder de wielen terecht van zijn eigen tankwagen die achteruit gereden werd door het personeel van Cleaning Thys. Hij werd bevrijd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

“We hebben via zijn werkgever vernomen dat zijn toestand vrijdagavond gelukkig gestabiliseerd is”, zegt Wim Mulder van Cleaning Thys. “Maandag moet hij wel nog een operatie ondergaan maar hij is niet meer in levensgevaar. Op dit moment ziet het er ook niet naar uit dat de man er geen blijvende letsels aan zal overhouden. Zijn tankwagen werd gereinigd door onze mensen terwijl hij aan het wachten was. Om een nog onbekende reden stond hij opeens in de onveilige zone net op het moment dat de tankwagen achteruit reed op stapvoets tempo. Het is bijna onbegrijpelijk dat dit ongeval heeft zich kunnen voordoen. Die trucker is hier al lang klant en kent de veiligheidsprocedures. Het is ons nog niet duidelijk waarom hij de gemarkeerde veilige zone verliet tijdens de reiniging. Hopelijk kan hij dat snel zelf vertellen. Onze collega’s waren erg onder de indruk vrijdag. We zijn allemaal heel erg blij dat de man erdoor komt.”

Het personeel van Cleaning Thys dat getuige was van het ongeval, werd opgevangen door de dienst Slachtofferhulp van de lokale politie. “Cleaning Thys bestaat al tien jaar, het is de eerste keer dat we zoiets meemaken. We waren ervan overtuigd dat alle onze veiligheidsmaatregelen in orde zijn. Maandag volgt er een overleg met preventieadviseurs en externe diensten om te bekijken wat er al dan niet beter kan. Dit willen we geen tweede keer meemaken.”

Er kwam vrijdag een arbeidsauditeur ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Hij gaf de site dezelfde dag nog vrij zodat het personeel van Cleaning Thys opnieuw aan het werk kon.