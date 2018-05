Truck met lekkende dieseltanks 28 mei 2018

Brandweer en politie werden zaterdagnamiddag verwittigd van een brandstofspoor op de Bredabaan. Een Roemeense vrachtwagen was de boosdoener en werd tegengehouden. De vrachtwagen bleek diesel te lekken uit beide brandstoftanks. Omdat de firma geen vervangtrekker kon sturen om de brandstof over te hevelen, riep de brandweer een tweede wagen op. Toen er twee vaten brandstof waren gevuld, bleek er plots toch een vervangvrachtwagen te zijn om de hoeveelheid diesel op te vangen. Er werd genoeg brandstof overgelaten in de defecte trekker om op zijn bestemming te geraken, een firma aan de Zuidkaai in Merksem, geëscorteerd door de politie. Er werd een GAS-pv opgesteld voor de vervuiling.





(PLA)