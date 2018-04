Tipgeefster zwaar gestraft voor fatale overval 25 april 2018

Een poetsvrouw is veroordeeld tot 10 jaar cel voor de overval op binnenschipper Leonard Govaert (62) uit Merksem. Het slachtoffer raakte daar zo gestresseerd van, dat zijn hart het begaf. De beklaagden hadden de hulpdiensten niet verwittigd, omdat ze niet gepakt wilden worden. De poetsvrouw had een cafébaas getipt, dat Govaert er warmpjes inzat.





Leonard Govaert werd op 7 april 2016 dood aangetroffen in zijn woning aan de Jos De Swertstraat in Merksem. Het slachtoffer was gekneveld, het huis was overhoop gehaald en zijn tv, gsm's en tablets waren verdwenen. De buurvrouw had in de nacht van 5 op 6 april geroep gehoord en had spullen horen vallen. Alles wees in de richting van een gewelddadige overval.





Van zijn entourage vernamen de speurders dat zijn poetsvrouw Kristina M. hem geregeld allerlei smoesjes had verteld om geld van hem los te krijgen. Zij had in de weken voor de overval veel contact met Gevorg H., een cafébaas voor wie ze nog gewerkt had. Uit verder onderzoek bleek dat hij de vier uitvoerders geronseld had.





Gevorg H. en Kristina M. kregen voor hun aandeel in de feiten ieder tien jaar cel. De vier uitvoerders werden tot vijftien jaar cel veroordeeld. Het openbaar ministerie had celstraffen tot twintig jaar gevorderd. De zus van het slachtoffer had zich burgerlijke partij gesteld en kreeg een schadevergoeding van 2.500 euro toegekend. (PLA)