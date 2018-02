Team Noord stelt plannen voor 15 februari 2018

De eerste Ringdagen over de overkapping van de Ring zijn ondertussen achter de rug. Team Noord, voor Merksem, Luchtbal en Eilandje, stelt op woensdag 28 februari zijn eerste resultaten voor. Dat is in principe de laatste kans om als wijkbewoner of belanghebbende uw feedback te geven aan team Noord. Na deze Ringdag start het team met de laatste fase van het eindrapport. Woensdag 28 februari kan iedereen terecht in Werminval, Winterling 3 in Merksem tussen 17 en 21.30 uur. (NBA)