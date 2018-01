Tapijt op de weg doet wagen kantelen 02u42 0

Op de Groenendaallaan in Merksem werd een vrouw woensdagnamiddag het slachtoffer van een ongeval. De oorzaak was volgens getuigen een groot opgerold tapijt dat zich op de rijbaan bevond. De 35-jarige bestuurster kon het obstakel niet vermijden en verloor door de aanrijding de controle over haar stuur. De wagen kantelde en kwam tot stilstand tegen een geparkeerd voertuig. Enkele getuigen konden de dame en haar bijna tweejarige dochter uit het voertuig bevrijden en het obstakel van de rijbaan halen. Haar auto en het geparkeerde voertuig waren niet meer rijvaardig en moesten getakeld worden. Er kwam een ziekenwagen ter plaatse om de bestuurster en haar dochter te verzorgen, maar geen van beiden moest naar het ziekenhuis. (BSB)