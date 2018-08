Survivalrun tijdens Vredesfeesten 09 augustus 2018

02u52 0

In Merksem is een avontuurlijke Vredesloop gepland in het kader van de Vredesfeesten. Op zaterdag 29 september vindt een Survivalrun plaats met maar liefst vier verschillende wedstrijden. In de voormiddag primeren ontspanning en plezier tijdens de recreatieve parcours van 1,75 en 3,5 km. Tijdens de namiddag gaan de lopers de competitie met elkaar aan en strijden ze voor een plaats op het podium. De deelnemers kunnen kiezen tussen een parcours van 3,5 of 7 km.





Moed, inzet, durf en een basisconditie zijn van groot belang om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. Stoom uzelf klaar om te lopen, klimmen, kruipen, glijden enzovoort. Het hindernissenparcours gaat onder het motto 'hoe vettiger, hoe prettiger'! (NBA)