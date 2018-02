Striptekenaar Jeff Broeckx gehuldigd 13 februari 2018

03u10 0 Merksem De Merksemse striptekenaar Jeff Broeckx (75), bekend van onder andere 'Bessy', gaat na een carrière van bijna 60 jaar op pensioen. Hij werd zaterdag gehuldigd in het Antwerpse district Merksem, in het bijzijn van zijn collega-striptekenaars.

Het meest bekende werk van Broeckx is 'Bessy', een strip waarin de langharige collie Bessy en haar baasje Andy Cayoon allerlei avonturen beleven in het Wilde Westen. De strip werd gecreëerd door Willy Vandersteen en Karel Verschuere, maar vanaf 1970 nam Jeff Broeckx de productie ervan over.





In zijn latere carrière tekende Broeckx nog verhalen van 'Musti' en 'Junior Suske en Wiske'. In 2008 beloont de Vlaamse Onafhankelijke Stripgilde de tekenaar met een Stripvos, de prijs voor de meest opmerkelijke en rijkgevulde carrière.





Voor die carrière zette het district Merksem hem zaterdag in de bloemetjes. "Jeff Broeckx woont al ongeveer twintig jaar in Merksem, hij is getrouwd met een Merksemse en hij heeft Merksem ook in sommige van zijn stripverhalen verwerkt. En als je dan terugkijkt op wat hij allemaal verwezenlijkt heeft, zijn er redenen genoeg om hem te vieren", zegt districtsschepen voor Cultuur Gilbert Verstraelen. (BJS)