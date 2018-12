Speelkasteel in Merksem opnieuw open NBA

18 december 2018

Tijdens de kerstvakantie opent het Speelkasteel in Bouckenborghpark opnieuw zijn deuren. Kinderen tussen 3 en 11 jaar zijn welkom om gratis te komen genieten van avontuurlijke en creatieve activiteiten. Ravotten, knutselen, verkleden, sporten … Er is voor elke speelvogel wat wils. Vooraf inschrijven is niet nodig. De voormiddagactiviteiten vinden plaats van 10 tot 12 uur. ‘s Namiddags wordt er van 14 tot 16 uur gespeeld. De organisatie vraagt iets vroeger aanwezig te zijn. De activiteiten starten stipt. Vanaf een kwartiertje op voorhand kan u uw kind aanmelden.

Opgelet: Op 24, 25, 26 en 31 december 2018, en 1 en 2 januari 2019 is er geen Speelkasteel.